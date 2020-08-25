Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
Арт. О00000016771
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Электрическая дрель PATRIOT FD 450 120301410 предназначена для сверления в мягких материалов и монтажа гаек и болтов. Нагрузка равномерно распределяется на руки оператора благодаря дополнительной ручке, что обеспечивает долгую работу без усталости. Благодаря реверсу застрявшая оснастка легко вывинчивается из материала. Из-за ограничителя глубины сверления можно добиться максимальной точности работы.
Преимущества
- Пылезащищённая кнопка включения
- Крепление для фиксации инструмента на поясе
- Регулировка скорости поворотом регулировочного колеса на кнопке запуска
- Удобный механизм реверса
- Комплектуется надежным металлическим ключевым патроном
- Продуманная система вентиляционных отверстий препятствует перегреву механизма