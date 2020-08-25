Преимущества

Пылезащищённая кнопка включения

Крепление для фиксации инструмента на поясе

Регулировка скорости поворотом регулировочного колеса на кнопке запуска

Удобный механизм реверса

Комплектуется надежным металлическим ключевым патроном

Продуманная система вентиляционных отверстий препятствует перегреву механизма

Электрическая дрель PATRIOT FD 450 120301410 предназначена для сверления в мягких материалов и монтажа гаек и болтов. Нагрузка равномерно распределяется на руки оператора благодаря дополнительной ручке, что обеспечивает долгую работу без усталости. Благодаря реверсу застрявшая оснастка легко вывинчивается из материала. Из-за ограничителя глубины сверления можно добиться максимальной точности работы.