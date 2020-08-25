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Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
5.0
2
3 499 ₽
Сетевые дрели
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
    Арт. О00000016771
    5.0
    2
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
    Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт
      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт

      Дрель Patriot FD 450, 550 Вт

      3 499 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016771
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      3 499 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрическая дрель PATRIOT FD 450 120301410 предназначена для сверления в мягких материалов и монтажа гаек и болтов. Нагрузка равномерно распределяется на руки оператора благодаря дополнительной ручке, что обеспечивает долгую работу без усталости. Благодаря реверсу застрявшая оснастка легко вывинчивается из материала. Из-за ограничителя глубины сверления можно добиться максимальной точности работы.

        Преимущества

        • Пылезащищённая кнопка включения
        • Крепление для фиксации инструмента на поясе
        • Регулировка скорости поворотом регулировочного колеса на кнопке запуска
        • Удобный механизм реверса
        • Комплектуется надежным металлическим ключевым патроном
        • Продуманная система вентиляционных отверстий препятствует перегреву механизма