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Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
5.0
2
2 390 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
    Арт. О00000012967
    5.0
    2
    Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
    Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт
      Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт

      Дрель ударная Вихрь ДУ-850 72/8/3, 850 Вт

      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012967
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      2 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Ударная дрель ВИХРЬ ДУ-850 электрический инструмент, предназначенный для сверления отверстий в различных материалах, а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов, при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ. Помимо сверления дрель может быть использована для заворачивания/отворачивания винтов и шурупов. Также, с дрелью могут быть применены различные насадки для шлифования и отрезания, в случае возможности закрепления в патрон дрели. Все дрели оснащены ударным механизмом. Эта функция облегчает сверление бетона или кирпичной кладки.

        Преимущества

        • Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания
        • При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал
        • Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу
        • Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы
        • Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки
        • Высококачественный пластик
        • Медная обмотка ротора - способна выдержать усиленные нагрузки без ущерба для своей структуры, что означает – длительность эксплуатации с медной обмоткой несравненно выше
        • Двойная защитная изоляция - электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции