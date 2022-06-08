Сварочный трансформатор Кавик ТДМ-303

Преимущества

Интервал температур от –45 град. С до +45 град. С

Относительная влажность воздуха не более 80% при +20С

Высота над уровнем моря не более 1000 м

Климатическое исполнение У, категория 2 по ГОСТ 15150-69

Сварочный трансформатор ТДМ-303 с переключателем входного напряжения 220 / 380В предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами диаметром от 2 до 6 мм конструкций из низкоуглеродистых сталей переменным током. Регулировка тока - плавная, осуществляется изменением положения катушек с помощью ходового винта. Простая, классическая конструкция и компоновка обеспечивает высокую надежность и аппарата при высоком качестве сварки. Имеет медные обмотки.