Сварочный трансформатор Кавик ТДМ-303
Арт. X1311031092
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|19.2
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|220, 380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|60
- Сварочный трансформатор ТДМ-303 с переключателем входного напряжения 220 / 380В предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами диаметром от 2 до 6 мм конструкций из низкоуглеродистых сталей переменным током. Регулировка тока - плавная, осуществляется изменением положения катушек с помощью ходового винта. Простая, классическая конструкция и компоновка обеспечивает высокую надежность и аппарата при высоком качестве сварки. Имеет медные обмотки.
Преимущества
- Интервал температур от –45 град. С до +45 град. С
- Относительная влажность воздуха не более 80% при +20С
- Высота над уровнем моря не более 1000 м
- Климатическое исполнение У, категория 2 по ГОСТ 15150-69