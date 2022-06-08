Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный трансформатор Кавик ТДМ-303
5.0
1
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный трансформатор Кавик ТДМ-303
    Арт. X1311031092
    5.0
    1
    Сварочный трансформатор Кавик ТДМ-303

      Сварочный трансформатор Кавик ТДМ-303

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1311031092
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кавик
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		19.2
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		220, 380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный трансформатор ТДМ-303 с переключателем входного напряжения 220 / 380В предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами диаметром от 2 до 6 мм конструкций из низкоуглеродистых сталей переменным током. Регулировка тока - плавная, осуществляется изменением положения катушек с помощью ходового винта. Простая, классическая конструкция и компоновка обеспечивает высокую надежность и аппарата при высоком качестве сварки. Имеет медные обмотки.

        Преимущества

        • Интервал температур от –45 град. С до +45 град. С
        • Относительная влажность воздуха не более 80% при +20С
        • Высота над уровнем моря не более 1000 м
        • Климатическое исполнение У, категория 2 по ГОСТ 15150-69