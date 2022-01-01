Cварочная маска Esab A20, смотровое окно 97*44 мм

Cварочная маска Esab A20
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты экрана, мм
|96x39
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
Маска сварщика ESAB A20 - великолепная модель, полностью оправдывающая свою стоимость. Она станет незаменимым атрибутом во время сварки любого типа, особенно при сварки дугой. Световой фильтр маски обладает высокой производительностью, и срабатывает на автомате при изменении освещения внешней среды, позволяя защитить глаза от губительного воздействия инфракрасных или ультрафиолетовых лучей. При сварочных работах не избежать появления искр, капель расплавленного материала, пыли и просто мелких частиц, которые могут помешать сосредоточению на процессе. Маска сварочная ESAB A20 справится и с этой задачей: она предохраняет голову, лицо и шею одновременно. При этом маска сидит с максимальным комфортом - этому способствует увеличенное ложе, скругленное изголовье и плотные ремешки, регулирующиеся по размеру головы. ESAB A20 купить можно и сварщикам с неидеальным зрением: у маски имеется возможность установки диоптрических линз для достижения большего удобства при работе.
Преимущества маски ESAB A20
- Удобная посадка на лице
- Универсальность для любой сварки
- Прочность материала
- Обеспечение безопасности
- Доступная цена
- Польза для работника
Комплектация
- Корпус
- Фильтр
- Наголовник