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Cварочная маска Esab A20, смотровое окно 97*44 мм
5 060 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Cварочная маска Esab A20
    Арт. О00000015126
    Cварочная маска Esab A20, смотровое окно 97*44 мм
    Cварочная маска Esab A20, смотровое окно 97*44 мм
    Cварочная маска Esab A20, смотровое окно 97*44 мм
      Cварочная маска Esab A20, смотровое окно 97*44 мм
      Cварочная маска Esab A20, смотровое окно 97*44 мм
      Cварочная маска Esab A20, смотровое окно 97*44 мм

      Cварочная маска Esab A20

      5 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015126

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты экрана, мм
      		96x39
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      5 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Маска сварщика ESAB A20 - великолепная модель, полностью оправдывающая свою стоимость. Она станет незаменимым атрибутом во время сварки любого типа, особенно при сварки дугой. Световой фильтр маски обладает высокой производительностью, и срабатывает на автомате при изменении освещения внешней среды, позволяя защитить глаза от губительного воздействия инфракрасных или ультрафиолетовых лучей. При сварочных работах не избежать появления искр, капель расплавленного материала, пыли и просто мелких частиц, которые могут помешать сосредоточению на процессе. Маска сварочная ESAB A20 справится и с этой задачей: она предохраняет голову, лицо и шею одновременно. При этом маска сидит с максимальным комфортом - этому способствует увеличенное ложе, скругленное изголовье и плотные ремешки, регулирующиеся по размеру головы. ESAB A20 купить можно и сварщикам с неидеальным зрением: у маски имеется возможность установки диоптрических линз для достижения большего удобства при работе.

        Преимущества маски ESAB A20

        • Удобная посадка на лице
        • Универсальность для любой сварки
        • Прочность материала
        • Обеспечение безопасности
        • Доступная цена
        • Польза для работника

        Комплектация

        • Корпус
        • Фильтр
        • Наголовник