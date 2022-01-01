Cварочная маска Esab A20, смотровое окно 97*44 мм

Маска сварщика ESAB A20 - великолепная модель, полностью оправдывающая свою стоимость. Она станет незаменимым атрибутом во время сварки любого типа, особенно при сварки дугой. Световой фильтр маски обладает высокой производительностью, и срабатывает на автомате при изменении освещения внешней среды, позволяя защитить глаза от губительного воздействия инфракрасных или ультрафиолетовых лучей. При сварочных работах не избежать появления искр, капель расплавленного материала, пыли и просто мелких частиц, которые могут помешать сосредоточению на процессе. Маска сварочная ESAB A20 справится и с этой задачей: она предохраняет голову, лицо и шею одновременно. При этом маска сидит с максимальным комфортом - этому способствует увеличенное ложе, скругленное изголовье и плотные ремешки, регулирующиеся по размеру головы. ESAB A20 купить можно и сварщикам с неидеальным зрением: у маски имеется возможность установки диоптрических линз для достижения большего удобства при работе.

Преимущества маски ESAB A20

Удобная посадка на лице

Универсальность для любой сварки

Прочность материала

Обеспечение безопасности

Доступная цена

Польза для работника

Комплектация