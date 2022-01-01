Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец

Преимущества

Технология светопропускаемости

Внешняя регулировка степени затемнения

Возможность установки диоптрических линз

Источник питания - солнечная батарея, сменный элемент питания

Регулировки - плавные

Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя

Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА, MIG сварки

Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605 - предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG , Plasma. Степень затемнения регулируется плавно 9-13 DIN. Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя.