Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
Арт. О00000033262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|96x39
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Режим работы
|полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605 - предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG , Plasma. Степень затемнения регулируется плавно 9-13 DIN. Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя.
Преимущества
- Технология светопропускаемости
- Внешняя регулировка степени затемнения
- Возможность установки диоптрических линз
- Источник питания - солнечная батарея, сменный элемент питания
- Регулировки - плавные
- Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя
- Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА, MIG сварки