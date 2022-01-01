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Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
2 650 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
    Арт. О00000033262
    Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
    Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
    Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
    Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
    Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
      Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
      Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
      Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
      Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец
      Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец

      Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605, черный глянец

      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033262

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		96x39
      Режим работы
      		полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика хамелеон Start-Master 51ST605 c АСФ 605 - предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG , Plasma. Степень затемнения регулируется плавно 9-13 DIN. Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя.

        Преимущества

        • Технология светопропускаемости
        • Внешняя регулировка степени затемнения
        • Возможность установки диоптрических линз
        • Источник питания - солнечная батарея, сменный элемент питания
        • Регулировки - плавные
        • Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя
        • Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА, MIG сварки