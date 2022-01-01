Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100
Арт. О00000029707
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|90x35
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Режим работы
|полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100 с автоматическим светофильтром START, предназначена для защиты глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA. Степень затемнения - регулируется автоматически (11 DIN).
Преимущества
- Маска хамелеон АСФ 100 имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя
- Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА сварки