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Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100
690 ₽
990 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100
    Арт. О00000029707
    Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100

      Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100

      • -300 ₽
      690 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029707

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		90x35
      Режим работы
      		полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      • -300 ₽
      690 ₽
      990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100 с автоматическим светофильтром START, предназначена для защиты глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA. Степень затемнения - регулируется автоматически (11 DIN).

        Преимущества

        • Маска хамелеон АСФ 100 имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя
        • Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА сварки