Преимущества

Маска хамелеон АСФ 100 имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя

Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА сварки

Сварочный шлем хамелеон Start АСФ 100 51ST100 с автоматическим светофильтром START, предназначена для защиты глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA. Степень затемнения - регулируется автоматически (11 DIN).