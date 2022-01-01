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Маска сварщика хамелеон Start COMFORT АСФ 505 51ST505GB, черный глянец
2 120 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика хамелеон Start COMFORT АСФ 505 51ST505GB, черный глянец
    Арт. О00000033263
    Маска сварщика хамелеон Start COMFORT АСФ 505 51ST505GB, черный глянец

      Маска сварщика хамелеон Start COMFORT АСФ 505 51ST505GB, черный глянец

      2 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033263

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		89x39
      Режим работы
      		полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA), воздушно-плазменная резка (CUT)
      Все характеристики
      2 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика хамелеон Start COMFORT АСФ 505 51ST505GB - надежно защищает от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, Plasma.

        Преимущества

        • Имеет регулировку степени затемнения, чувствительности, времени срабатывания
        • Наголовник позволяет настраивать удаленность маски от лица, высоту посадки на голове и размер
        • Модель имеет уникальный светофильтр АСФ 505 с технологией ClearLens. В ней используются ЖК элементы с повышенными оптическими требованиями
        • Предусмотрена возможность установки диоптрических линз