Маска сварщика хамелеон Start COMFORT АСФ 505 51ST505GB, черный глянец
Арт. О00000033263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|89x39
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Режим работы
|полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA), воздушно-плазменная резка (CUT)
- Маска сварщика хамелеон Start COMFORT АСФ 505 51ST505GB - надежно защищает от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, Plasma.
Преимущества
- Имеет регулировку степени затемнения, чувствительности, времени срабатывания
- Наголовник позволяет настраивать удаленность маски от лица, высоту посадки на голове и размер
- Модель имеет уникальный светофильтр АСФ 505 с технологией ClearLens. В ней используются ЖК элементы с повышенными оптическими требованиями
- Предусмотрена возможность установки диоптрических линз