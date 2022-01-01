Маска сварщика хамелеон Start COMFORT АСФ 505 51ST505GB, черный глянец

Преимущества

Имеет регулировку степени затемнения, чувствительности, времени срабатывания

Наголовник позволяет настраивать удаленность маски от лица, высоту посадки на голове и размер

Модель имеет уникальный светофильтр АСФ 505 с технологией ClearLens. В ней используются ЖК элементы с повышенными оптическими требованиями

Предусмотрена возможность установки диоптрических линз

Маска сварщика хамелеон Start COMFORT АСФ 505 51ST505GB - надежно защищает от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, Plasma.