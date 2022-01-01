Преимущества

Автоматическое затемнение

Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор)

Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки

Количество дуговых сенсоров: 2 независимых

Солнечная батарея и съемный аккумулятор

Оптический класс 1/1/1/2 позволяет применять маску для всех видов сварки

Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +60ºС

Маска сварщика КЕДР К-101 PRIME PROMO, черная - сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. С такой маской Вам больше не придется прицеливаться и кивать головой весь день. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает усталость при длительной работе. Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в подмасочном пространстве. Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей. Размер смотрового окна обеспечивает сварщику отличную видимость свариваемого объекта. Находится в полном соответствии с Европейским Стандартом EN379 и Американским Стандартом Z87.1.