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Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
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Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
    Арт. О00000026086
    Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
    Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
    Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
    Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
      Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
      Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
      Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
      Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная

      Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026086

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		96x39
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Маска сварщика КЕДР К-101 PRIME PROMO, черная - сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. С такой маской Вам больше не придется прицеливаться и кивать головой весь день. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает усталость при длительной работе. Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в подмасочном пространстве. Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей. Размер смотрового окна обеспечивает сварщику отличную видимость свариваемого объекта. Находится в полном соответствии с Европейским Стандартом EN379 и Американским Стандартом Z87.1.

        Преимущества

        • Автоматическое затемнение
        • Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор)
        • Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки
        • Количество дуговых сенсоров: 2 независимых
        • Солнечная батарея и съемный аккумулятор
        • Оптический класс 1/1/1/2 позволяет применять маску для всех видов сварки
        • Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +60ºС