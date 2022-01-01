Маска сварщика Кедр К-101 Prime Promo, черная
Арт. О00000026086
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|96x39
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика КЕДР К-101 PRIME PROMO, черная - сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. С такой маской Вам больше не придется прицеливаться и кивать головой весь день. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает усталость при длительной работе. Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в подмасочном пространстве. Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей. Размер смотрового окна обеспечивает сварщику отличную видимость свариваемого объекта. Находится в полном соответствии с Европейским Стандартом EN379 и Американским Стандартом Z87.1.
Преимущества
- Автоматическое затемнение
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор)
- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых
- Солнечная батарея и съемный аккумулятор
- Оптический класс 1/1/1/2 позволяет применять маску для всех видов сварки
- Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +60ºС