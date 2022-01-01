Преимущества

Маска изготовлена из высококачественного термостойкого пластичного материала

Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и зоны сварки

Телескопическая регулировка наголовника позволяет произвести индивидуальную подгонку и расширить обзор



Эргономичная форма маски, удобный наголовник, автоматический светофильтр создают исключительные условия для комфортной работы



Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная, с автоматическим затемнением - предназначена для защиты глаз сварщика от вредного излучения, включающего излучение в видимой области спектра, ультрафиолетовое излучение (UV) и инфракрасное излучение (IR), выделяемое в процессе сварки. Данная сварочная маска подходит для всех видов сварки, а именно: сварки покрытыми электродами, полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG), дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитных газов (TIG/WIG), плазменной сварки, резки, а также лазерной сварки (только определенные модели с двумя диапазонами затемнения, например, 5-8 и 9-13), за исключением газовой сварки.