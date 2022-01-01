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Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
2 760 ₽
2 762 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
    Арт. О00000026088
    Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная

      Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная

      • -2 ₽
      2 760 ₽
      2 762 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026088

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		96x39
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      • -2 ₽
      2 760 ₽
      2 762 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика Кедр К-202 Prime, черная, с автоматическим затемнением - предназначена для защиты глаз сварщика от вредного излучения, включающего излучение в видимой области спектра, ультрафиолетовое излучение (UV) и инфракрасное излучение (IR), выделяемое в процессе сварки. Данная сварочная маска подходит для всех видов сварки, а именно: сварки покрытыми электродами, полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG), дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитных газов (TIG/WIG), плазменной сварки, резки, а также лазерной сварки (только определенные модели с двумя диапазонами затемнения, например, 5-8 и 9-13), за исключением газовой сварки.

        Преимущества

        • Маска изготовлена из высококачественного термостойкого пластичного материала
        • Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и зоны сварки
        • Телескопическая регулировка наголовника позволяет произвести индивидуальную подгонку и расширить обзор
        • Эргономичная форма маски, удобный наголовник, автоматический светофильтр создают исключительные условия для комфортной работы
        Маска поставляется в разобранном виде.