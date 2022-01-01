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Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная
2 337 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная
    Арт. О00000026087
    Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная
    Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная
      Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная

      Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная

      2 337 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026087

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		89x39
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      2 337 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика КЕДР К-102, черная сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести. Защищает от вредного влияния ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.

        Преимущества

        • Эргономичная форма маски, удобный наголовник, многофункциональный фильтр с реальным временем включения 0,00003 сек
        • Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в подмасочном пространстве
        • Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей
        • Размер смотрового окна обеспечивает сварщику отличную видимость свариваемого объекта
        • Находится в полном соответствии с Европейским Стандартом EN379 и Американским Стандартом Z87.1
        • Автоматическое затемнение
        Маска поставляется в разобранном виде.