Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная

Преимущества

Эргономичная форма маски, удобный наголовник, многофункциональный фильтр с реальным временем включения 0,00003 сек

Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в подмасочном пространстве



Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей



Размер смотрового окна обеспечивает сварщику отличную видимость свариваемого объекта



Находится в полном соответствии с Европейским Стандартом EN379 и Американским Стандартом Z87.1



Автоматическое затемнение

Маска сварщика КЕДР К-102, черная сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести. Защищает от вредного влияния ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.