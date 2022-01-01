Маска сварщика Кедр К-102 Prime, черная
Арт. О00000026087
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|89x39
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика КЕДР К-102, черная сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести. Защищает от вредного влияния ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
Преимущества
- Эргономичная форма маски, удобный наголовник, многофункциональный фильтр с реальным временем включения 0,00003 сек
- Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в подмасочном пространстве
- Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей
- Размер смотрового окна обеспечивает сварщику отличную видимость свариваемого объекта
- Находится в полном соответствии с Европейским Стандартом EN379 и Американским Стандартом Z87.1
- Автоматическое затемнение