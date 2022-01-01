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Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
4 780 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
    Арт. О00000026089
    Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
    Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
    Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
    Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
    Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
      Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
      Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
      Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
      Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
      Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная

      Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная

      4 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026089

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		100x53
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      4 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Маска сварщика КЕДР К-304, черная предназначена для защиты органов зрения и кожи лица от излучений сварочной дуги, а также от ожогов брызгами раскаленного металла и искр.Благодаря наличию 4-х независимых дуговых сенсоров, маска К-304 четко срабатывает при поджиге дуги на минимальных токах. Маска имеет специальную конструкцию, предотвращающую запотевание экрана. Также обладает расширенной зоной обзора по сравнению с предыдущими моделями. Время возврата в светлое состояние фильтра можно регулировать вручную. Гибкий и ударопрочный корпус гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию. Возможность выбора диапазона затемнения позволяет точно настроить необходимое значение. Дополнительное питание от литиевой батареи позволяет добиться бесперебойной работы.

        Преимущества

        • Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки
        • Автоматическое затемнение
        • Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея
        • Индикатор слабого заряда батареи
        • Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN
        • Смотровое окно 100х53мм - достаточное для выполнения профессиональных задач
        • Оптический класс 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки
        • Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +60ºС