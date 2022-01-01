Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная

Преимущества

Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки

Автоматическое затемнение

Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея

Индикатор слабого заряда батареи

Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN

Смотровое окно 100х53мм - достаточное для выполнения профессиональных задач

Оптический класс 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки

Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +60ºС

Маска сварщика КЕДР К-304, черная предназначена для защиты органов зрения и кожи лица от излучений сварочной дуги, а также от ожогов брызгами раскаленного металла и искр.Благодаря наличию 4-х независимых дуговых сенсоров, маска К-304 четко срабатывает при поджиге дуги на минимальных токах. Маска имеет специальную конструкцию, предотвращающую запотевание экрана. Также обладает расширенной зоной обзора по сравнению с предыдущими моделями. Время возврата в светлое состояние фильтра можно регулировать вручную. Гибкий и ударопрочный корпус гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию. Возможность выбора диапазона затемнения позволяет точно настроить необходимое значение. Дополнительное питание от литиевой батареи позволяет добиться бесперебойной работы.