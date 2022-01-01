Маска сварщика Кедр К-304 Pro, черная
Арт. О00000026089
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты экрана, мм
|100x53
|
Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика КЕДР К-304, черная предназначена для защиты органов зрения и кожи лица от излучений сварочной дуги, а также от ожогов брызгами раскаленного металла и искр.Благодаря наличию 4-х независимых дуговых сенсоров, маска К-304 четко срабатывает при поджиге дуги на минимальных токах. Маска имеет специальную конструкцию, предотвращающую запотевание экрана. Также обладает расширенной зоной обзора по сравнению с предыдущими моделями. Время возврата в светлое состояние фильтра можно регулировать вручную. Гибкий и ударопрочный корпус гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию. Возможность выбора диапазона затемнения позволяет точно настроить необходимое значение. Дополнительное питание от литиевой батареи позволяет добиться бесперебойной работы.
Преимущества
- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки
- Автоматическое затемнение
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея
- Индикатор слабого заряда батареи
- Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN
- Смотровое окно 100х53мм - достаточное для выполнения профессиональных задач
- Оптический класс 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки
- Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +60ºС