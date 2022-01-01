Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная
Арт. О00000026090
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|98x87
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика КЕДР К-704, черная — это маска нового поколения с уникальной системой изменения степени затемнения от 5DIN до 13DIN, с увеличенным окном обзора 98х88 мм и реальным временем включения 0,00003 сек. Наличие кнопки «ТЕСТ» позволяет проверить готовность фильтра к работе. Эргономичная форма маски, удобный наголовник, многофункциональный фильтр создают исключительные условия для комфортной работы, доставляющей истинное удовольствие как профессионалу, так и любителю. Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в подмасочном пространстве. Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей. Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительной работе. Телескопическая регулировка наголовника позволяет произвести индивидуальную подгонку и расширить обзор. Маска изготовлена из высококачественного термостойкого пластичного материала. Два диапазона затемнения и прочие функциональные возможности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки. Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и зоны сварки.
Преимущества
- Маска специально разработана для проведения работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки
- Автоматическое затемнение
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея
- Индикатор слабого заряда батареи
- Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN
- Увеличенное поле обзора 98х87мм позволяет сварщику обозревать всю зону сварки
- Оптический класс 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки
- Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +60ºС