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Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная
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Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная
    Арт. О00000026090
    Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная
    Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная
    Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная
      Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная
      Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная
      Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная

      Маска сварщика Кедр К-704 Pro 8005131, черная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026090

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		98x87
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика КЕДР К-704, черная — это маска нового поколения с уникальной системой изменения степени затемнения от 5DIN до 13DIN, с увеличенным окном обзора 98х88 мм и реальным временем включения 0,00003 сек. Наличие кнопки «ТЕСТ» позволяет проверить готовность фильтра к работе. Эргономичная форма маски, удобный наголовник, многофункциональный фильтр создают исключительные условия для комфортной работы, доставляющей истинное удовольствие как профессионалу, так и любителю. Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в подмасочном пространстве. Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей. Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительной работе. Телескопическая регулировка наголовника позволяет произвести индивидуальную подгонку и расширить обзор. Маска изготовлена из высококачественного термостойкого пластичного материала. Два диапазона затемнения и прочие функциональные возможности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки. Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и зоны сварки.

        Преимущества

        • Маска специально разработана для проведения работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки
        • Автоматическое затемнение
        • Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея
        • Индикатор слабого заряда батареи
        • Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN
        • Увеличенное поле обзора 98х87мм позволяет сварщику обозревать всю зону сварки
        • Оптический класс 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки
        • Диапазон температур эксплуатации маски от -10ºС до +60ºС