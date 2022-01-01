Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
Арт. О00000026091
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|100x73
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика КЕДР "К-904" карбон — это модель экспертного уровня для TIG и MIG - сварки в импульсных режимах / в монтажных условиях строительства при в т. ч. при отрицательных температурах до - 20С. Лучшие в линейке КЕДР оптические параметры 1/1/1/1. Высокий уровень надежности. Сварочная маска оснащена специальным механизмом поворота наголовника, снижающим нагрузку на голову и шею сварщика при поднятой маске, что делает работу сварщика более комфортной. Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и зоны сварки.
Преимущества
- Специально разработана для проведения работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки
- Автоматическое затемнение
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея
- Индикатор слабого заряда батареи
- Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN
- Увеличенное поле обзора 100х73мм позволяет сварщику обозревать всю зону сварки
- Лучшие в линейке КЕДР оптические параметры 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки
- Диапазон температур эксплуатации маски от -20ºС до +60ºС