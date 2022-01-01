Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон

Преимущества

Специально разработана для проведения работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки

Автоматическое затемнение

Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея

Индикатор слабого заряда батареи

Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN

Увеличенное поле обзора 100х73мм позволяет сварщику обозревать всю зону сварки

Лучшие в линейке КЕДР оптические параметры 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки

Диапазон температур эксплуатации маски от -20ºС до +60ºС

Маска сварщика КЕДР "К-904" карбон — это модель экспертного уровня для TIG и MIG - сварки в импульсных режимах / в монтажных условиях строительства при в т. ч. при отрицательных температурах до - 20С. Лучшие в линейке КЕДР оптические параметры 1/1/1/1. Высокий уровень надежности. Сварочная маска оснащена специальным механизмом поворота наголовника, снижающим нагрузку на голову и шею сварщика при поднятой маске, что делает работу сварщика более комфортной. Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и зоны сварки.