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Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
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Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
    Арт. О00000026091
    Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
    Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
    Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
    Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
    Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
    Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
    Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
      Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
      Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
      Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
      Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
      Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
      Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон
      Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон

      Маска сварщика Кедр К-904 Expert 8006519, карбон

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026091

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		100x73
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Маска сварщика КЕДР "К-904" карбон — это модель экспертного уровня для TIG и MIG - сварки в импульсных режимах / в монтажных условиях строительства при в т. ч. при отрицательных температурах до - 20С. Лучшие в линейке КЕДР оптические параметры 1/1/1/1. Высокий уровень надежности. Сварочная маска оснащена специальным механизмом поворота наголовника, снижающим нагрузку на голову и шею сварщика при поднятой маске, что делает работу сварщика более комфортной. Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и зоны сварки.

        Преимущества

        • Специально разработана для проведения работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки
        • Автоматическое затемнение
        • Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея
        • Индикатор слабого заряда батареи
        • Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN
        • Увеличенное поле обзора 100х73мм позволяет сварщику обозревать всю зону сварки
        • Лучшие в линейке КЕДР оптические параметры 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки
        • Диапазон температур эксплуатации маски от -20ºС до +60ºС