Маска сварщика хамелеон Start Norma 51ST505 c АСФ 505
Арт. О00000030983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|89x39
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Режим работы
|полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика хамелеон Start Norma 51ST505 c АСФ 505 - предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, Plasma. Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя. Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА сварки.
Преимущества
- Возможность установки диоптрических линз
- Класс светофильтра 1/1/1/2
- Время срабатывания 1/30000 сек
- Затемнение в светлом состоянии 3 DIN
- Поле зрения 89х39 мм
- Источник питания - солнечная батарея
- Регулировки - плавные
- Гарантия на АСФ - 12 месяцев