Преимущества

Возможность установки диоптрических линз

Класс светофильтра 1/1/1/2

Время срабатывания 1/30000 сек

Затемнение в светлом состоянии 3 DIN

Поле зрения 89х39 мм

Источник питания - солнечная батарея

Регулировки - плавные

Гарантия на АСФ - 12 месяцев

Маска сварщика хамелеон Start Norma 51ST505 c АСФ 505 - предназначена для глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA, MIG-MAG, Plasma. Маска хамелеон START имеет удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя. Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА сварки.