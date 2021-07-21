Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм

Маска сварщика хамелеон black mask 51st301 с типом светофильтра хамелеон плотно прикрывает голову, шею и глаза при сварке. Она защищает от светового, инфракрасного и ультрафиолетового излучения, не пропускает пыль, абразивные частицы и мелкий мусор. Степень чувствительности маски и уровень затемнения охранного экрана можно регулировать самостоятельно. Купить маску 51st301 можно для эксплуатации при сварке в разных погодных и рабочих условиях — она выдерживает температуру от минус 5 до плюс 40 градусов по Цельсию, ударопрочная и влагостойкая. И при этом работает от обычных батареек, что делает ее независимой от сети электропитания.

Преимущества black mask 51st301

Защита от УФ,ИК и светового излучения

Теплопрочность

Влагоустойчивость

Надежность в охране здоровья

Регуляция светочувствительности и затемнения

Автономность питания

Комплектация