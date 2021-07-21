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Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
4.3
3
899 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301
    Арт. О00000015726
    4.3
    3
    Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
    Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
    Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
      Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
      Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм
      Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм

      Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301

      899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015726
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		90x35
      Режим работы
      		полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Маска сварщика хамелеон black mask 51st301 с типом светофильтра хамелеон плотно прикрывает голову, шею и глаза при сварке. Она защищает от светового, инфракрасного и ультрафиолетового излучения, не пропускает пыль, абразивные частицы и мелкий мусор. Степень чувствительности маски и уровень затемнения охранного экрана можно регулировать самостоятельно. Купить маску 51st301 можно для эксплуатации при сварке в разных погодных и рабочих условиях — она выдерживает температуру от минус 5 до плюс 40 градусов по Цельсию, ударопрочная и влагостойкая. И при этом работает от обычных батареек, что делает ее независимой от сети электропитания.

        Преимущества black mask 51st301

        • Защита от УФ,ИК и светового излучения
        • Теплопрочность
        • Влагоустойчивость
        • Надежность в охране здоровья
        • Регуляция светочувствительности и затемнения
        • Автономность питания

        Комплектация

        • Корпус
        • АСФ
        • Наголовник