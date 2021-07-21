Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301, смотровое окно 90х35 мм

Маска сварщика хамелеон Start Black Mask 51ST301
Арт. О00000015726
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|90x35
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Режим работы
|полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
Маска сварщика хамелеон black mask 51st301 с типом светофильтра хамелеон плотно прикрывает голову, шею и глаза при сварке. Она защищает от светового, инфракрасного и ультрафиолетового излучения, не пропускает пыль, абразивные частицы и мелкий мусор. Степень чувствительности маски и уровень затемнения охранного экрана можно регулировать самостоятельно. Купить маску 51st301 можно для эксплуатации при сварке в разных погодных и рабочих условиях — она выдерживает температуру от минус 5 до плюс 40 градусов по Цельсию, ударопрочная и влагостойкая. И при этом работает от обычных батареек, что делает ее независимой от сети электропитания.
Преимущества black mask 51st301
- Защита от УФ,ИК и светового излучения
- Теплопрочность
- Влагоустойчивость
- Надежность в охране здоровья
- Регуляция светочувствительности и затемнения
- Автономность питания
Комплектация
- Корпус
- АСФ
- Наголовник