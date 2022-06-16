Сварочная маска Ресанта МС-2
Арт. О00000012941
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты экрана, мм
|92x42
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска Ресанта МС-2 используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Жидкокристаллический экран: фильтр темнеет при возникновении сварочной дуги и быстро возвращается назад в прозрачное состояние при ее отсутствии, что позволяет экономить время и всегда работать обеими руками. Также есть возможность настраивать чувствительность фильтра в зависимости от выполняемой работы и время возврата в светлое состояние.
Преимущества
- Индикация разряда батареи
- Функция "Тест" - проверь работоспособность до начала сварки
- Легкая замена батареи
- Функция "Шлифовка"
- Новое оголовье с трёхосевой регулировкой
- Выносная регулировка (внешняя)