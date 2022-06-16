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Сварочная маска Ресанта МС-2
5.0
2
Найти аналог
Сварочные маски хамелеон
    Сварочная маска Ресанта МС-2
    Арт. О00000012941
    5.0
    2
    Сварочная маска Ресанта МС-2
    Сварочная маска Ресанта МС-2
    Сварочная маска Ресанта МС-2
    Сварочная маска Ресанта МС-2
    Сварочная маска Ресанта МС-2
      Сварочная маска Ресанта МС-2
      Сварочная маска Ресанта МС-2
      Сварочная маска Ресанта МС-2
      Сварочная маска Ресанта МС-2
      Сварочная маска Ресанта МС-2

      Сварочная маска Ресанта МС-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000012941
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты экрана, мм
      		92x42
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Маска Ресанта МС-2 используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Жидкокристаллический экран: фильтр темнеет при возникновении сварочной дуги и быстро возвращается назад в прозрачное состояние при ее отсутствии, что позволяет экономить время и всегда работать обеими руками. Также есть возможность настраивать чувствительность фильтра в зависимости от выполняемой работы и время возврата в светлое состояние.

        Преимущества

        • Индикация разряда батареи
        • Функция "Тест" - проверь работоспособность до начала сварки
        • Легкая замена батареи
        • Функция "Шлифовка"
        • Новое оголовье с трёхосевой регулировкой
        • Выносная регулировка (внешняя)