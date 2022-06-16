Сварочная маска Ресанта МС-2

Преимущества

Индикация разряда батареи

Функция "Тест" - проверь работоспособность до начала сварки

Легкая замена батареи

Функция "Шлифовка"

Новое оголовье с трёхосевой регулировкой

Выносная регулировка (внешняя)

Маска Ресанта МС-2 используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Жидкокристаллический экран: фильтр темнеет при возникновении сварочной дуги и быстро возвращается назад в прозрачное состояние при ее отсутствии, что позволяет экономить время и всегда работать обеими руками. Также есть возможность настраивать чувствительность фильтра в зависимости от выполняемой работы и время возврата в светлое состояние.