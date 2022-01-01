Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм

Сварочная маска Ресанта МС-6 защищает глаза, лицо и шею от появляющихся при сварке искр, а также от излучения видимого, инфракрасного и ультрафиолетового спектров. Она комфортно сидит на голове, плотно прилегает и имеет фильтр, затемняющийся автоматически при поджигании сварочной дуги. Степень световой пропускной способности маски можно регулировать при помощи встроенного внутри ползунка. Маска энергонезависима, и работает от солнечной батареи, что важно и удобно при сварочных работах. К тому же, маска достаточно бюджетна для своего уровня качества, что не может не радовать.

Преимущества маска сварщика Ресанта мс-6 65/60

Плотно сидит на голове

Удобно пользоваться долгое время

Ударо- и жаропрочная

Встроенный светофильтр “хамелеон”

Удобно изменять степень затемнения

Комплектация