Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм

Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60
Арт. resanta_65x60
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты экрана, мм
|90x35
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
Сварочная маска Ресанта МС-6 защищает глаза, лицо и шею от появляющихся при сварке искр, а также от излучения видимого, инфракрасного и ультрафиолетового спектров. Она комфортно сидит на голове, плотно прилегает и имеет фильтр, затемняющийся автоматически при поджигании сварочной дуги. Степень световой пропускной способности маски можно регулировать при помощи встроенного внутри ползунка. Маска энергонезависима, и работает от солнечной батареи, что важно и удобно при сварочных работах. К тому же, маска достаточно бюджетна для своего уровня качества, что не может не радовать.
Преимущества маска сварщика Ресанта мс-6 65/60
- Плотно сидит на голове
- Удобно пользоваться долгое время
- Ударо- и жаропрочная
- Встроенный светофильтр “хамелеон”
- Удобно изменять степень затемнения
Комплектация
- Сварочная маска
- Фильтр
- Паспорт изделия
- Инструкция по применению
- Упаковка