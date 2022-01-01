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Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
597 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60
    Арт. resanta_65x60
    Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
    Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
    Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
    Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
    Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
    Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
    Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
    Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм
      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60, смотровое окно 90х35 мм

      Сварочная маска Ресанта МС-6 65/60

      597 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. resanta_65x60

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты экрана, мм
      		90x35
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      597 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Сварочная маска Ресанта МС-6 защищает глаза, лицо и шею от появляющихся при сварке искр, а также от излучения видимого, инфракрасного и ультрафиолетового спектров. Она комфортно сидит на голове, плотно прилегает и имеет фильтр, затемняющийся автоматически при поджигании сварочной дуги. Степень световой пропускной способности маски можно регулировать при помощи встроенного внутри ползунка. Маска энергонезависима, и работает от солнечной батареи, что важно и удобно при сварочных работах. К тому же, маска достаточно бюджетна для своего уровня качества, что не может не радовать.

        Преимущества маска сварщика Ресанта мс-6 65/60

        • Плотно сидит на голове
        • Удобно пользоваться долгое время
        • Ударо- и жаропрочная
        • Встроенный светофильтр “хамелеон”
        • Удобно изменять степень затемнения

        Комплектация

        • Сварочная маска
        • Фильтр
        • Паспорт изделия
        • Инструкция по применению
        • Упаковка