Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 9-13 41134
Арт. О00000038428
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты экрана, мм
|92х42
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С подачей воздуха
|Нет
- Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 9-13 41134 - применяется как для периодических, так и для продолжительных работ в широком диапазоне токов при различных технологических процессах сварки. Используется во время сварки для защиты лица, головы, горла и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Оснащена автоматическим светофильтром.
Преимущества
- Изготовлена из прочного, легкого и огнеупорного пластика
- Реечный наголовник имеет четыре регулировки
- Регулировка степени затемнения - внешняя