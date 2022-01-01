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Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 9-13 41134
2 410 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 9-13 41134
    Арт. О00000038428
    Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 9-13 41134

      Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 9-13 41134

      2 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038428

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты экрана, мм
      		92х42
      С подачей воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      2 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 9-13 41134 - применяется как для периодических, так и для продолжительных работ в широком диапазоне токов при различных технологических процессах сварки. Используется во время сварки для защиты лица, головы, горла и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Оснащена автоматическим светофильтром.

        Преимущества

        • Изготовлена из прочного, легкого и огнеупорного пластика
        • Реечный наголовник имеет четыре регулировки
        • Регулировка степени затемнения - внешняя