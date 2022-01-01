Преимущества

Изготовлена из прочного, легкого и огнеупорного пластика

Реечный наголовник имеет четыре регулировки

Регулировка степени затемнения - внешняя



Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 9-13 41134 - применяется как для периодических, так и для продолжительных работ в широком диапазоне токов при различных технологических процессах сварки. Используется во время сварки для защиты лица, головы, горла и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Оснащена автоматическим светофильтром.