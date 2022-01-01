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Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 11 41148
2 040 ₽
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 11 41148
    Арт. О00000038430
    Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 11 41148

      Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 11 41148

      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038430

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты экрана, мм
      		98x35
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA), воздушно-плазменная резка (CUT)
      Все характеристики
      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 11 41148 - это отличная защита лица и глаз от ультрафиолетового излучения, света сварочной дуги и брызг расплавленного металла. Светофильтр системы "Хамелеон" обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги.

        Преимущества

        • Оснащена жидкокристаллическим экраном: фильтр затемняется при возникновении сварочной дуги и быстро возвращается назад в прозрачное состояние при ее отсутствии, что позволяет экономить время и всегда работать обеими руками
        • Поворотная система крепления
        • Изготовлена из ударопрочного пластика