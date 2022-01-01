Преимущества

Оснащена жидкокристаллическим экраном: фильтр затемняется при возникновении сварочной дуги и быстро возвращается назад в прозрачное состояние при ее отсутствии, что позволяет экономить время и всегда работать обеими руками

Поворотная система крепления

Изготовлена из ударопрочного пластика

Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 11 41148 - это отличная защита лица и глаз от ультрафиолетового излучения, света сварочной дуги и брызг расплавленного металла. Светофильтр системы "Хамелеон" обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги.