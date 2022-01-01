Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 11 41148
Арт. О00000038430
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты экрана, мм
|98x35
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Режим работы
|аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA), воздушно-плазменная резка (CUT)
- Маска сварщика Fubag Хамелеон PRM 11 41148 - это отличная защита лица и глаз от ультрафиолетового излучения, света сварочной дуги и брызг расплавленного металла. Светофильтр системы "Хамелеон" обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги.
Преимущества
- Оснащена жидкокристаллическим экраном: фильтр затемняется при возникновении сварочной дуги и быстро возвращается назад в прозрачное состояние при ее отсутствии, что позволяет экономить время и всегда работать обеими руками
- Поворотная система крепления
- Изготовлена из ударопрочного пластика