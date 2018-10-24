Маска сварщика Esab Eco-Arc II (110x90 мм)

Маска ESAB Eco Arc 110х90 это легкое пропиленовое защитное средство, рекомендуемое для эксплуатации во время сварочных работ. Гарантирует полную сохранность лица, головы и шеи от излучения, искр и частиц расплавленного материала. Оголовье изготовлено из крепкого нейлона, не поддающегося износу даже при длительном применении. При посадке маска имеет плотное, и при этом комфортное прилегание к голове, что обеспечивается возможностью его настройки в одном из пяти положений. Прибор не имеет большого веса, поэтому его можно носить с собой в обычной сумке. В комплекте к маске прилагается линза из силикатного стекла, с пассивной степенью затемнения в одиннадцать din, поэтому ESAB Eco Arc купить стоит для плазменно-дуговой сварки.

Преимущества сварочной маски ESAB Eco Arc

Легкая

Прочная

Удобная

Компактная

Комплектация