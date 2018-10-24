Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Маска сварщика Esab Eco-Arc II (110x90 мм)
5.0
1
1 900 ₽
Сварочные шлемы
    Маска сварщика Esab Eco-Arc II (110x90 мм)
    Арт. X132802122
    5.0
    1
    Маска сварщика Esab Eco-Arc II (110x90 мм)
    Маска сварщика Esab Eco-Arc II (110x90 мм)
      Маска сварщика Esab Eco-Arc II (110x90 мм)
      Маска сварщика Esab Eco-Arc II (110x90 мм)

      Маска сварщика Esab Eco-Arc II (110x90 мм)

      1 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132802122
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты экрана, мм
      		110x90
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA), плазменная сварка (PAW), плазменная резка, газокислородная резка
      Все характеристики
      1 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Маска ESAB Eco Arc 110х90 это легкое пропиленовое защитное средство, рекомендуемое для эксплуатации во время сварочных работ. Гарантирует полную сохранность лица, головы и шеи от излучения, искр и частиц расплавленного материала. Оголовье изготовлено из крепкого нейлона, не поддающегося износу даже при длительном применении. При посадке маска имеет плотное, и при этом комфортное прилегание к голове, что обеспечивается возможностью его настройки в одном из пяти положений. Прибор не имеет большого веса, поэтому его можно носить с собой в обычной сумке. В комплекте к маске прилагается линза из силикатного стекла, с пассивной степенью затемнения в одиннадцать din, поэтому ESAB Eco Arc купить стоит для плазменно-дуговой сварки.

        Преимущества сварочной маски ESAB Eco Arc

        • Легкая
        • Прочная
        • Удобная
        • Компактная

        Комплектация

        • Маска
        • Линза
        • Инструкция
        • Упаковка