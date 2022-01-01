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Маска ESAB Aristo Tech 0700000353
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Сварочные шлемы
    Маска ESAB Aristo Tech 0700000353
    Арт. X132802152
    Маска ESAB Aristo Tech 0700000353

      Маска ESAB Aristo Tech 0700000353

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132802152

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Габариты экрана, мм
      		96x48
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Вес, кг
      		0.45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочная маска Aristo Tech  Esab (Эсаб) разработана для сварщиков-профессионалов, которые предъявляют самые высокие требования как к уровню защиты, так и к техническим параметрам. Малый вес и эргономичное оголовье обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном использовании. В Aristo Tech реализованы передовые технологии в производстве автоматических фильтров (ADF). Встроенный ЖК-дисплей отображает уровень затемнения, степень чувствительности и время осветления после окончания сварки. Особенности:
        • Цифровое управление уровнем затемнения 5-13 DIN, степенью чувствительности и временем затемнения после окончания сварки
        • Оптический класс 1/1/1
        • Быстрое переключение режимов обеспечивается специальным флажком- переключателем Quick Set
        •  Комфортное оголовье. Режим шлифовки активируется при минимальной чувствительности
        • Корпус маски. Удобное, легкое и полностью регулируемое оголовье обеспечивает максимальный комфорт 