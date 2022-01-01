Маска ESAB Aristo Tech 0700000353

Цифровое управление уровнем затемнения 5-13 DIN, степенью чувствительности и временем затемнения после окончания сварки

Оптический класс 1/1/1

Быстрое переключение режимов обеспечивается специальным флажком- переключателем Quick Set

Комфортное оголовье. Режим шлифовки активируется при минимальной чувствительности

Корпус маски. Удобное, легкое и полностью регулируемое оголовье обеспечивает максимальный комфорт

Сварочная маска Aristo Tech Esab (Эсаб) разработана для сварщиков-профессионалов, которые предъявляют самые высокие требования как к уровню защиты, так и к техническим параметрам. Малый вес и эргономичное оголовье обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном использовании. В Aristo Tech реализованы передовые технологии в производстве автоматических фильтров (ADF). Встроенный ЖК-дисплей отображает уровень затемнения, степень чувствительности и время осветления после окончания сварки. Особенности: