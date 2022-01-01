Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Канат джутовый D-19мм 2119
Найти аналог
Канаты
    Канат джутовый D-19мм 2119
    Арт. Х132536
    Канат джутовый D-19мм 2119

      Канат джутовый D-19мм 2119

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132536

      Характеристики

      Производитель
      		Атекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина, мм
      		19
      Тип
      		веревка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канат из джута применяется во многих сферах деятельности – промышленность, строительство, спорт, дизайн, изготовление сувениров. Его используют для изготовления спортивного инвентаря, в хозяйственных целях, для подъема грузов, отделки срубов из дерева. Такая универсальность возможна благодаря высокой прочности, малому весу, устойчивости к износу. 

        Преимущества

        • Безопасен экологически
        • Обладает свойствами антисептика
        • Устойчив к ультрафиолетовым лучам
        • Низкая теплопроводность