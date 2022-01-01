Канат джутовый D-19мм 2119

Преимущества

Безопасен экологически

Обладает свойствами антисептика

Устойчив к ультрафиолетовым лучам

Низкая теплопроводность

Канат из джута применяется во многих сферах деятельности – промышленность, строительство, спорт, дизайн, изготовление сувениров. Его используют для изготовления спортивного инвентаря, в хозяйственных целях, для подъема грузов, отделки срубов из дерева. Такая универсальность возможна благодаря высокой прочности, малому весу, устойчивости к износу.