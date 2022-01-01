Канат джутовый D-19мм 2119
Арт. Х132536
Характеристики
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Производитель
|Атекс
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Толщина, мм
|19
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Тип
|веревка
- Канат из джута применяется во многих сферах деятельности – промышленность, строительство, спорт, дизайн, изготовление сувениров. Его используют для изготовления спортивного инвентаря, в хозяйственных целях, для подъема грузов, отделки срубов из дерева. Такая универсальность возможна благодаря высокой прочности, малому весу, устойчивости к износу.
Преимущества
- Безопасен экологически
- Обладает свойствами антисептика
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам
- Низкая теплопроводность