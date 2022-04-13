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Пеньковый канат (50 м)
5.0
2
70 ₽
Канаты
    Пеньковый канат (50 м)
    Арт. Х132525
    5.0
    2
    Пеньковый канат (50 м)

      Пеньковый канат (50 м)

      70 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х132525
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		50
      Толщина, мм
      		14
      Все характеристики
      70 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Канат пеньковый применяется в промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление грузовых строп, в нефтегазодобывающей отрасли - буровые канаты на установках разведочного и эксплуатационного ударно-канатного бурения, декоративное оформление помещений - отделка деревянных срубов. Изготавливается из пеньковолокна.

        Преимущества

        • Устойчив к солнечной и тепловой радиации
        • Натуральность происхождения сырья для пенькового каната обеспечивает ему экологичность и безопасность для человека