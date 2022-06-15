Наушники Stihl Concept 23 00008840539
Арт. О00000010387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Регулировка длины
|Нет
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Крепление на каску
|Нет
- Наушники Concept 23 - эффективная защита от шума до 103 дБ во время работы с любой садовой и строительной техникой. Динамичная конструкция — наушники регулируются под любые физические особенности владельца, поворотные чашечки с плотными амбушюрами не утомляют даже во время многочасовых работ.
Преимущества
- Защиты лица и органов слуха
- Возможность регулировки
- Вентиляция