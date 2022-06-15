Наушники Stihl Concept 23 00008840539

Преимущества

Защиты лица и органов слуха

Возможность регулировки

Вентиляция

Наушники Concept 23 - эффективная защита от шума до 103 дБ во время работы с любой садовой и строительной техникой. Динамичная конструкция — наушники регулируются под любые физические особенности владельца, поворотные чашечки с плотными амбушюрами не утомляют даже во время многочасовых работ.