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Наушники Stihl Concept 23 00008840539
5.0
1
1 090 ₽
Наушники
    Наушники Stihl Concept 23 00008840539
    Арт. О00000010387
    5.0
    1
    Наушники Stihl Concept 23 00008840539

      Наушники Stihl Concept 23 00008840539

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000010387
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Регулировка длины
      		Нет
      Крепление на каску
      		Нет
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Наушники Concept 23 - эффективная защита от шума до 103 дБ во время работы с любой садовой и строительной техникой. Динамичная конструкция — наушники регулируются под любые физические особенности владельца, поворотные чашечки с плотными амбушюрами не утомляют даже во время многочасовых работ.

        Преимущества

        • Защиты лица и органов слуха
        • Возможность регулировки
        • Вентиляция