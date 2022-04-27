Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F
Арт. Х1248868
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Назначение
|для масла
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Материал
|Сталь
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- Рычажная маслёнка GROZ РТ GR41433 - MP23R/F применяется для доливки смазочных материалов в различные узлы и агрегаты автомобилей. Масленка оснащена всасывающим клапаном в нижней части, который выполнен без пружины. Такое свойство исключает залипание при использовании смолистых масел
Преимущества
- Надежность
- Удобное применение
- Емкость: 500 г
- Современный полусферический дизайн