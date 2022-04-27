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Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F
4.5
2
762 ₽
890 ₽
Оборудование для замены масла в коробке передач
    Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F
    Арт. Х1248868
    4.5
    2
    Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F
    Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F
    Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F
      Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F
      Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F
      Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F

      Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F

      • -128 ₽
      762 ₽
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1248868
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Назначение
      		для масла
      Материал
      		Сталь
      Все характеристики
      • -128 ₽
      762 ₽
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рычажная маслёнка GROZ РТ GR41433 - MP23R/F применяется для доливки смазочных материалов в различные узлы и агрегаты автомобилей. Масленка оснащена всасывающим клапаном в нижней части, который выполнен без пружины. Такое свойство исключает залипание при использовании смолистых масел

        Преимущества

        • Надежность
        • Удобное применение
        • Емкость: 500 г
        • Современный полусферический дизайн