Масленка рычажная Groz серии PT.500г GR 41433, MP23R/F

Преимущества

Надежность

Удобное применение

Емкость: 500 г

Современный полусферический дизайн

Рычажная маслёнка GROZ РТ GR41433 - MP23R/F применяется для доливки смазочных материалов в различные узлы и агрегаты автомобилей. Масленка оснащена всасывающим клапаном в нижней части, который выполнен без пружины. Такое свойство исключает залипание при использовании смолистых масел