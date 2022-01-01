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Автошампунь для бесконтактной мойки Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л
499 ₽
540 ₽
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л
    Арт. О00000016134
    Автошампунь для бесконтактной мойки Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л

      Автошампунь для бесконтактной мойки Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л

      • -41 ₽
      499 ₽
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016134

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      • -41 ₽
      499 ₽
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автошампунь K PARTS SOFT (1 л) Karcher 9.605-610 - средство для бесконтактной мойки автомобилей. Бережно удаляет стойкие загрязнения, не оставляя разводов на кузове. Подходит для любой воды, совместим с различными типами восков. Средство равномерно распыляется на поверхность кузова, при этом образуется пена толщиной 0.5-1.5 см. Смывается через 2-3 минуты после нанесения с помощью АВД. Представляет собой концентрированный раствор и требует разбавления водой в пропорции 1:6 - 1:8.