Автошампунь для бесконтактной мойки Karcher K PARTS SOFT 9.605-610, 1 л

Автошампунь K PARTS SOFT (1 л) Karcher 9.605-610 - средство для бесконтактной мойки автомобилей. Бережно удаляет стойкие загрязнения, не оставляя разводов на кузове. Подходит для любой воды, совместим с различными типами восков. Средство равномерно распыляется на поверхность кузова, при этом образуется пена толщиной 0.5-1.5 см. Смывается через 2-3 минуты после нанесения с помощью АВД. Представляет собой концентрированный раствор и требует разбавления водой в пропорции 1:6 - 1:8.