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Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 (5 л)
5.0
3
2 710 ₽
2 890 ₽
Автошампуни
    Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 (5 л)
    Арт. Х103577
    5.0
    3
    Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 (5 л)

      Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 (5 л)

      • -180 ₽
      2 710 ₽
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х103577
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
      • -180 ₽
      2 710 ₽
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 - щелочное концентрированное средство (pH: 13,5) широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения. Хорошо подходит для очищения автомобиля от пыли, масла, смазки, следов насекомых, древесной смолы и глины. Применяется разбавленным водой в соотношении 1:3 в аппаратах высокого давления и мойках самообслуживания. Дозировка: 0.8 - 2 %. В экономичной упаковке - 5 л.