Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 (5 л)

Автошампунь Karcher 6.295-504 RM 806 - щелочное концентрированное средство (pH: 13,5) широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения. Хорошо подходит для очищения автомобиля от пыли, масла, смазки, следов насекомых, древесной смолы и глины. Применяется разбавленным водой в соотношении 1:3 в аппаратах высокого давления и мойках самообслуживания. Дозировка: 0.8 - 2 %. В экономичной упаковке - 5 л.