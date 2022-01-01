Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг
Арт. О00000040671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесконтактная химия
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Материал упаковки
|пластик
- Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг - низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов. Идеально подходит для мытья автотранспорта в теплое время года.