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Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг
740 ₽
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг
    Арт. О00000040671
    Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг

      Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг

      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040671

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесконтактная химия
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автошампунь для бесконтактной мойки AVS Active Foam Optimum PF-10 (1:1) 5 кг - низкощелочное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобильного транспорта. Удаляет дорожную пыль, масло, грязь, следы насекомых. Легко смывается водой и не обладает выраженным запахом. Безопасен для пластика, резины и сплавов цветных металлов. Содержит ингибитор коррозии. Не оставляет разводов. Идеально подходит для мытья автотранспорта в теплое время года.