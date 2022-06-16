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Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 1 л
5.0
1
Найти аналог
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 1 л
    Арт. О00000013246
    5.0
    1
    Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 1 л

      Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013246
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Объем, л
      		1
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный, 1 л Huter 71/5/21 используется с мойками высокого давления, оптимальная температура воды от 5 до 25°С. Шампунь эффективен в жесткой воде. Шампунь без труда избавляется от сильных загрязнений, жиров, масла, а также различных твердых отложений. Средство не вредит ЛКП, а благодаря антистатическому эффекту поверхность кузова автомобиля дольше остается чистой. 

        Преимущества

        • Входящие в состав средства новейшие добавки Proshine и Nanowash позволяют удалять даже сильные загрязнения, содержащие жиры, масло, сажу и различные твердые отложения
        • Быстро и эффективно устраняет загрязнения со всех типов красок, а повышенное содержание смягчителей воды позволяет использовать средство даже с жесткой водой
        • Обладает антистатическим эффектом, позволяющим автомобилю дольше оставаться чистым. Средство имеет приятный свежий аромат