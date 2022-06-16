Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 1 л
Арт. О00000013246
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Объем, л
|1
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Материал упаковки
|пластик
- Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный, 1 л Huter 71/5/21 используется с мойками высокого давления, оптимальная температура воды от 5 до 25°С. Шампунь эффективен в жесткой воде. Шампунь без труда избавляется от сильных загрязнений, жиров, масла, а также различных твердых отложений. Средство не вредит ЛКП, а благодаря антистатическому эффекту поверхность кузова автомобиля дольше остается чистой.
Преимущества
- Входящие в состав средства новейшие добавки Proshine и Nanowash позволяют удалять даже сильные загрязнения, содержащие жиры, масло, сажу и различные твердые отложения
- Быстро и эффективно устраняет загрязнения со всех типов красок, а повышенное содержание смягчителей воды позволяет использовать средство даже с жесткой водой
- Обладает антистатическим эффектом, позволяющим автомобилю дольше оставаться чистым. Средство имеет приятный свежий аромат