Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный Huter 1 л

Преимущества

Автошампунь для бесконтактной мойки усиленный, 1 л Huter 71/5/21 используется с мойками высокого давления, оптимальная температура воды от 5 до 25°С. Шампунь эффективен в жесткой воде. Шампунь без труда избавляется от сильных загрязнений, жиров, масла, а также различных твердых отложений. Средство не вредит ЛКП, а благодаря антистатическому эффекту поверхность кузова автомобиля дольше остается чистой.