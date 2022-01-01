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Автошампунь с воском Eltrans EL-0103.02, 1000 мл
270 ₽
Автошампуни
    Автошампунь с воском Eltrans EL-0103.02, 1000 мл
    Арт. О00000031683
    Автошампунь с воском Eltrans EL-0103.02, 1000 мл

      Автошампунь с воском Eltrans EL-0103.02, 1000 мл

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031683

      Характеристики

      Производитель
      		Eltrans
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Автошампунь с воском Eltrans EL-0103.02, 1000 мл - предназначен для удаления самых стойких дорожных загрязнений с любых видов лакокрасочного покрытия, стекол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Входящий в состав натуральный карнаубский воск образует на поверхности блестящую защитную пленку, которая придает поверхности водоотталкивающие и защитные свойства, предохраняет от воздействия ультрафиолетового излучения и агрессивных сред, обеспечивает очень быстрое и равномерное высыхание кузова.