Автошампунь с воском Eltrans EL-0103.02, 1000 мл - предназначен для удаления самых стойких дорожных загрязнений с любых видов лакокрасочного покрытия, стекол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Входящий в состав натуральный карнаубский воск образует на поверхности блестящую защитную пленку, которая придает поверхности водоотталкивающие и защитные свойства, предохраняет от воздействия ультрафиолетового излучения и агрессивных сред, обеспечивает очень быстрое и равномерное высыхание кузова.