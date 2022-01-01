Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner, 1литр - используется в современных установках высокого давления и в обычных автоматических установках с механическими щётками, где разрешено применение сильно пенящихся препаратов. Способствует качественной очистке кузова автомобиля, мото- и велотехники. Удаляет сильные загрязнения, содержащие жиры, масло, сажу и различные твёрдые отложения со всех типов красок. Совместим с жёсткой водой. Рекомендованная температура использования: от 5 до 25°С. Не содержит канцерогенных аминов, фосфатов, нитритов. Не содержит кислот.

