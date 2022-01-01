Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner, 1литр
Найти аналог
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner, 1литр
    Арт. О00000025220
    Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner, 1литр
    Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner, 1литр
      Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner, 1литр
      Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner, 1литр

      Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner, 1литр

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025220

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Автошампунь для бесконтактной мойки концентрат Kolner, 1литр - используется в современных установках высокого давления и в обычных автоматических установках с механическими щётками, где разрешено применение сильно пенящихся препаратов. Способствует качественной очистке кузова автомобиля, мото- и велотехники. Удаляет сильные загрязнения, содержащие жиры, масло, сажу и различные твёрдые отложения со всех типов красок. Совместим с жёсткой водой. Рекомендованная температура использования: от 5 до 25°С. Не содержит канцерогенных аминов, фосфатов, нитритов. Не содержит кислот.