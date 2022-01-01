Шампунь для транспортных средств с воском Stihl СС30 1л. 07970102047
Арт. X131506105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|автошампунь
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Объем, л
|1
- Шампунь для транспортных средств СС 30 1 л представляет собой концентрат для ухода и очистки автомобилей. Высококачественные воски защищают окрашенные лакированные поверхности и придают им новый блеск.
Преимущества
- Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом
- Не содержит нитрилотриацетата (НТА)