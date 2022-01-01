Шампунь для транспортных средств с воском Stihl СС30 1л. 07970102047

Преимущества

Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом

Не содержит нитрилотриацетата (НТА)

Шампунь для транспортных средств СС 30 1 л представляет собой концентрат для ухода и очистки автомобилей. Высококачественные воски защищают окрашенные лакированные поверхности и придают им новый блеск.