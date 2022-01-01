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Шампунь для транспортных средств с воском Stihl СС30 1л. 07970102047
660 ₽
Автошампуни
    Шампунь для транспортных средств с воском Stihl СС30 1л. 07970102047
    Арт. X131506105
    Шампунь для транспортных средств с воском Stihl СС30 1л. 07970102047

      Шампунь для транспортных средств с воском Stihl СС30 1л. 07970102047

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X131506105

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шампунь для транспортных средств СС 30 1 л представляет собой концентрат для ухода и очистки автомобилей. Высококачественные воски защищают окрашенные лакированные поверхности и придают им новый блеск.

        Преимущества

        • Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом
        • Не содержит нитрилотриацетата (НТА)