В этой категории товаров представлены очистители салонной ткани. В наличии универсальные средства для чистки ковровых покрытий, обивки из текстиля, кожи, а также для ухода за поверхностью из резины и пластика. В интернет-магазине “Бигам” имеется большой выбор автохимии, купить которую можно с доставкой в любой город.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить очистители салонной ткани в городе Ярославль по цене от 140 до 730 рублей. В наличии более 5 наименований. Очистители салонной ткани можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.