В этом разделе вы можете приобрести очистители от битума. Универсальный состав позволяет очистить кузов автомобиля или профессиональной техники не только от битумных пятен, но и следов гудрона, смолы, нефтяных продуктов. В наличии средства в формате спрея, аэрозоля и автошампуня для применения в автомойках.

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