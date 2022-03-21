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Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150105, 500 мл
5.0
2
480 ₽
Очистители от битума
    Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150105, 500 мл
    Арт. X131506156
    5.0
    2
    Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150105, 500 мл

      Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150105, 500 мл

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131506156
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		очиститель битумных пятен
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150105, 500 мл - позволяет содержать двигатель и другие агрегаты автомобиля в чистом и ухоженном состоянии. Данный состав применяется для быстрого удаления следов нефтепродуктов, смол, а также других загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации транспортного средства. Очиститель не требует разбавления водой, полностью готов к применению. Поставляется в эргономичном триггере, который дает возможность равномерного распределения средства по обрабатываемой поверхности. Выдерживается в течение 1 - 10 минут (в зависимости от степени загрязнения), после чего удаляется с помощью губки или тканевой салфетки и воды.
        • Состав: органические растворители, смесь поверхностно-активных веществ, терпеновые масла, эмульгатор.