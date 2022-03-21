Состав: органические растворители, смесь поверхностно-активных веществ, терпеновые масла, эмульгатор.

Очиститель битумных пятен Grass Antibitum 150105, 500 мл - позволяет содержать двигатель и другие агрегаты автомобиля в чистом и ухоженном состоянии. Данный состав применяется для быстрого удаления следов нефтепродуктов, смол, а также других загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации транспортного средства. Очиститель не требует разбавления водой, полностью готов к применению. Поставляется в эргономичном триггере, который дает возможность равномерного распределения средства по обрабатываемой поверхности. Выдерживается в течение 1 - 10 минут (в зависимости от степени загрязнения), после чего удаляется с помощью губки или тканевой салфетки и воды.