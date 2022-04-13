Пенный очиститель салона Fill Inn FL052 (650 мл)
Арт. X131506277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|очиститель салона
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Объем, л
|0.65
- Пенный очиститель салона Fill Inn FL052 (650 мл) - очищает все типы тканевых, велюровых и ковровых покрытий салона автомобиля. Удаляет пятна масла, жира, чернил, губной помады, жевательной резинки, сладостей и другие трудно выводимые загрязнения благодаря высокоэффективным поверхностно-активным компонентам нового поколения, входящим в состав средства.
Преимущества
- Создает пенный слой проникающего действия, который удерживается на поверхности и не стекает, что позволяет очистить сидения, обивку дверей и потолка, ковровые и пластиковые покрытия
- Восстанавливает цвет ткани и коврового покрытия, обеспечивает защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей
- Нейтрализует неприятные запахи
- Освежает и ароматизирует воздух