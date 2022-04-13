Преимущества

Создает пенный слой проникающего действия, который удерживается на поверхности и не стекает, что позволяет очистить сидения, обивку дверей и потолка, ковровые и пластиковые покрытия

Восстанавливает цвет ткани и коврового покрытия, обеспечивает защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей



Нейтрализует неприятные запахи

Освежает и ароматизирует воздух

Пенный очиститель салона Fill Inn FL052 (650 мл) - очищает все типы тканевых, велюровых и ковровых покрытий салона автомобиля. Удаляет пятна масла, жира, чернил, губной помады, жевательной резинки, сладостей и другие трудно выводимые загрязнения благодаря высокоэффективным поверхностно-активным компонентам нового поколения, входящим в состав средства.