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Пенный очиститель салона Fill Inn FL052 (650 мл)
5.0
2
Найти аналог
Очистители салонной ткани
    Пенный очиститель салона Fill Inn FL052 (650 мл)
    Арт. X131506277
    5.0
    2
    Пенный очиститель салона Fill Inn FL052 (650 мл)

      Пенный очиститель салона Fill Inn FL052 (650 мл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506277
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fill Inn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель салона
      Объем, л
      		0.65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пенный очиститель салона Fill Inn FL052 (650 мл) -  очищает все типы тканевых, велюровых и ковровых покрытий салона автомобиля. Удаляет пятна масла, жира, чернил, губной помады, жевательной резинки, сладостей и другие трудно выводимые загрязнения благодаря высокоэффективным поверхностно-активным компонентам нового поколения, входящим в состав средства.

        Преимущества

        • Создает пенный слой проникающего действия, который удерживается на поверхности и не стекает, что позволяет очистить сидения, обивку дверей и потолка, ковровые и пластиковые покрытия
        • Восстанавливает цвет ткани и коврового покрытия, обеспечивает защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей
        • Нейтрализует неприятные запахи
        • Освежает и ароматизирует воздух