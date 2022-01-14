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Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265
5.0
1
5 140 ₽
6 400 ₽
Растяжки гидравлические
    Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265
    Арт. Х1313129
    5.0
    1
    Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265
    Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265
    Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265
      Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265
      Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265
      Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265

      Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265

      • -1 260 ₽
      5 140 ₽
      6 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1313129
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. давление, бар
      		620
      Штуцер
      		3/4"
      Все характеристики
      • -1 260 ₽
      5 140 ₽
      6 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки MATRIX 513265 используется совместно с набором для рихтовки и растяжки металлических конструкций. Устройство имеет небольшие габариты и компактный корпус, что позволяет с легкостью перемещать его по рабочей зоне. Модель не требует специального технического обслуживания и проста в применении.

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Качественное исполнение
        • Высокая износостойкость
        • Простота применения