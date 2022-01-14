Преимущества

Прочная конструкция

Качественное исполнение

Высокая износостойкость

Простота применения

Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки MATRIX 513265 используется совместно с набором для рихтовки и растяжки металлических конструкций. Устройство имеет небольшие габариты и компактный корпус, что позволяет с легкостью перемещать его по рабочей зоне. Модель не требует специального технического обслуживания и проста в применении.