Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки Matrix 513265
Арт. Х1313129
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. давление, бар
|620
|
Штуцер
|3/4"
- Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки MATRIX 513265 используется совместно с набором для рихтовки и растяжки металлических конструкций. Устройство имеет небольшие габариты и компактный корпус, что позволяет с легкостью перемещать его по рабочей зоне. Модель не требует специального технического обслуживания и проста в применении.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Качественное исполнение
- Высокая износостойкость
- Простота применения