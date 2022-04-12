Усиленный гидроцилиндр с крюками Matrix 513485 (10 т)

Преимущества

Прост в эксплуатации

Имеет небольшие габариты

Устойчив к механическому воздействию

Прочная конструкция

Долгий срок службы

Гидравлический цилиндр MATRIX 10 т, стяжной усиленный с крюками 513485 - незаменимый инструмент для рихтовки и стягивания кузова автомобиля. Находит свое применение в автосервисах, ремонтных мастерских и на станциях технического обслуживания. Модель используется в комплекте с набором для растяжки и рихтовки различных металлоконструкций.