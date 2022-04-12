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Усиленный гидроцилиндр с крюками Matrix 513485 (10 т)
5.0
2
Найти аналог
Растяжки гидравлические
    Усиленный гидроцилиндр с крюками Matrix 513485 (10 т)
    Арт. Х1313165
    5.0
    2
    Усиленный гидроцилиндр с крюками Matrix 513485 (10 т)

      Усиленный гидроцилиндр с крюками Matrix 513485 (10 т)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1313165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Привод
      		ручной гидравлический
      Усилие, т
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидравлический цилиндр MATRIX 10 т, стяжной усиленный с крюками 513485 - незаменимый инструмент для рихтовки и стягивания кузова автомобиля. Находит свое применение в автосервисах, ремонтных мастерских и на станциях технического обслуживания. Модель используется в комплекте с набором для растяжки и рихтовки различных металлоконструкций.

        Преимущества

        • Прост в эксплуатации
        • Имеет небольшие габариты
        • Устойчив к механическому воздействию
        • Прочная конструкция
        • Долгий срок службы