Усиленный гидроцилиндр с крюками Matrix 513485 (10 т)
Арт. Х1313165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Привод
|ручной гидравлический
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Усилие, т
|10
- Гидравлический цилиндр MATRIX 10 т, стяжной усиленный с крюками 513485 - незаменимый инструмент для рихтовки и стягивания кузова автомобиля. Находит свое применение в автосервисах, ремонтных мастерских и на станциях технического обслуживания. Модель используется в комплекте с набором для растяжки и рихтовки различных металлоконструкций.
Преимущества
- Прост в эксплуатации
- Имеет небольшие габариты
- Устойчив к механическому воздействию
- Прочная конструкция
- Долгий срок службы