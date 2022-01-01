Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Бренды
ЗПШ
Бренды
Инструмент и техника ЗПШ в Москве
Найдено 9 товаров
Все для сада и огорода
Системы полива
Поливочные шланги
Шланги армированные
Шланги ПВХ
Напорно-всасывающие шланги
Резиновые шланги
Все для сада и огорода
Системы полива
Поливочные шланги
Шланги армированные
Шланги ПВХ
Напорно-всасывающие шланги
Резиновые шланги
Сортировать по:
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
По популярности
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
833 ₽
980 ₽
2.5
Шланг поливочный Метеор (армированный, ПВХ, 3/4", 25 м)
-147 ₽
Персональная скидка
В сравнение
В избранное
В корзину
824 ₽
970 ₽
Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 25м
-146 ₽
Персональная скидка
В сравнение
В избранное
В корзину
1 436 ₽
1 690 ₽
Поливочный шланг Акварель НФ-00000069, 3/4", 25 м
-254 ₽
Персональная скидка
В сравнение
В избранное
В корзину
5 395 ₽
5 995 ₽
Резиновый армированный шланг ТЭП УФ-00001281, 50 м
-600 ₽
Персональная скидка
В сравнение
В избранное
В корзину
1 449 ₽
1 610 ₽
Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 50м
-161 ₽
Персональная скидка
В сравнение
В избранное
В корзину
Нет в наличии
Поливочный шланг Метеор НФ-00000042, 1/2", 50 м
В сравнение
В избранное
Смотреть
Нет в наличии
Шланг армированный Метеор 3-х слойный, 3/4", 15 метров
В сравнение
В избранное
Смотреть
Нет в наличии
Шланг ПВХ пищевой трёхслойный Метеорит, 25 м, 3/4", текстильное армированное плетение)
В сравнение
В избранное
Смотреть
Нет в наличии
Шланг армированный 5-слойный ЗПШ "Исток" 1/2, 25 м
В сравнение
В избранное
Смотреть