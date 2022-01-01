Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
Арт. О00000027583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|прицеп
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Количество предметов, шт
|1
- Тележка самосвальная оцинкованная предназначена для перевозки длинномерных, штучных, сыпучих предметов, строительных и сельскохозяйственных материалов, мусора, дачного инвентаря и многих других грузов. Широко используется в частном и коммунальном хозяйстве, животноводческих фермах, на строительных площадках.
Преимущества
- Мягкое сиденье с металлической спинкой: комфортно и безопасно
- Быстрая разгрузка прицепа
- Увеличенная жесткость кузова: длительный срок службы
- Универсальный прицепной узел: подходит для разных мотоблоков
- На прицепе установлен стояночный тормоз
- Прицеп имеет сертификат соответствия и отвечает всем стандартам ГОСТ и технике безопасности
- Модульная конструкция: простая и быстрая сборка по инструкции
- Мягкое сиденье с металлической спинкой: комфортно и безопасно