Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124

Преимущества

Мягкое сиденье с металлической спинкой: комфортно и безопасно



Быстрая разгрузка прицепа

Увеличенная жесткость кузова: длительный срок службы

Универсальный прицепной узел: подходит для разных мотоблоков



На прицепе установлен стояночный тормоз

Прицеп имеет сертификат соответствия и отвечает всем стандартам ГОСТ и технике безопасности

Модульная конструкция: простая и быстрая сборка по инструкции

Тележка самосвальная оцинкованная предназначена для перевозки длинномерных, штучных, сыпучих предметов, строительных и сельскохозяйственных материалов, мусора, дачного инвентаря и многих других грузов. Широко используется в частном и коммунальном хозяйстве, животноводческих фермах, на строительных площадках.