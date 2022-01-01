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Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
Найти аналог
Тележки для мотоблоков
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
    Арт. О00000027583
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124

      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Комфорт MBK0021124

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027583

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		прицеп
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележка самосвальная оцинкованная предназначена для перевозки длинномерных, штучных, сыпучих предметов, строительных и сельскохозяйственных материалов, мусора, дачного инвентаря и многих других грузов. Широко используется в частном и коммунальном хозяйстве, животноводческих фермах, на строительных площадках.

        Преимущества

        • Мягкое сиденье с металлической спинкой: комфортно и безопасно
        • Быстрая разгрузка прицепа
        • Увеличенная жесткость кузова: длительный срок службы
        • Универсальный прицепной узел: подходит для разных мотоблоков
        • На прицепе установлен стояночный тормоз
        • Прицеп имеет сертификат соответствия и отвечает всем стандартам ГОСТ и технике безопасности
        • Модульная конструкция: простая и быстрая сборка по инструкции