Заглаживающая машина Zitrek PT-24, Loncin 200F, без диска

Заглаживающая машина без диска Zitrek PT-24 LONCIN 200F применяется для выравнивания бетона. Машина имеет ручное управление, оператор полностью контролирует процесс передвижения и шлифовки поверхности. Рукоять складывается и не мешается во время транспортировки

Преимущества