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Заглаживающая машина Zitrek PT-24, Loncin 200F, без диска
Найти аналог
Затирочные машины
    Заглаживающая машина Zitrek PT-24, Loncin 200F, без диска
    Арт. О00000012396
    Заглаживающая машина Zitrek PT-24, Loncin 200F, без диска

      Заглаживающая машина Zitrek PT-24, Loncin 200F, без диска

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012396

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		670х670х760
      Макс. скорость вращения, об/мин
      		120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Заглаживающая машина без диска Zitrek PT-24 LONCIN 200F применяется для выравнивания бетона. Машина имеет ручное управление, оператор полностью контролирует процесс передвижения и шлифовки поверхности. Рукоять складывается и не мешается во время транспортировки

        Преимущества 

        • Высокая производительность
        • Увеличенная длина ручки
        • Современный дизайн
        • Надежная конструкция
        • Простота использования
        • Долгий срок службы