Заглаживающая машина Zitrek PT-24, Loncin 200F, без диска
Арт. О00000012396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|670х670х760
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Макс. скорость вращения, об/мин
|120
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- Заглаживающая машина без диска Zitrek PT-24 LONCIN 200F применяется для выравнивания бетона. Машина имеет ручное управление, оператор полностью контролирует процесс передвижения и шлифовки поверхности. Рукоять складывается и не мешается во время транспортировки
Преимущества
- Высокая производительность
- Увеличенная длина ручки
- Современный дизайн
- Надежная конструкция
- Простота использования
- Долгий срок службы