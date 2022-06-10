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Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
5.0
3
8 890 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
Арт. О00000003944
5.0
3
Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S

Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S

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8 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003944
5.0
3

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Макс. число оборотов, об/мин
6500
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S подходит для отрезных и шлифовальных работ. Защитный кожух диска оберегает пользователя от попадания искр и продуктов резки.
    Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, что продлевает срок его службы.
    Дополнительная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс и улучшает контроль над инструментом.
    Благодаря функции блокировки шпинделя замена оснастки производится легко и быстро.

    Преимущества

    • Кожух - для защиты от пыли и искр
    • Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
    • Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение
    • Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель CROWN CT13500-230S от перегрева
    • Возможность стационарной установки инструмента при использовании специальных принадлежностей