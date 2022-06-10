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Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S
Арт. О00000003944
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. число оборотов, об/мин
|6500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S подходит для отрезных и шлифовальных работ. Защитный кожух диска оберегает пользователя от попадания искр и продуктов резки.
Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, что продлевает срок его службы.
Дополнительная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс и улучшает контроль над инструментом.
Благодаря функции блокировки шпинделя замена оснастки производится легко и быстро.
Преимущества
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки
- Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение
- Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель CROWN CT13500-230S от перегрева
- Возможность стационарной установки инструмента при использовании специальных принадлежностей