Преимущества

Кожух - для защиты от пыли и искр

Блокировка шпинделя облегчает замену оснастки

Дополнительная рукоятка устанавливается в удобное для пользователя положение

Вентиляционные отверстия предохраняют двигатель CROWN CT13500-230S от перегрева

Возможность стационарной установки инструмента при использовании специальных принадлежностей

Угловая шлифмашина Crown CT13500-230S подходит для отрезных и шлифовальных работ. Защитный кожух диска оберегает пользователя от попадания искр и продуктов резки.Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, что продлевает срок его службы.Дополнительная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс и улучшает контроль над инструментом.Благодаря функции блокировки шпинделя замена оснастки производится легко и быстро.