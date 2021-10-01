Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
Арт. О00000033101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400 - профессиональный инструмент, пригодится при обработке и резке металла и камня, зачистке и шлифовке поверхностей. Усиленная защита редуктора, статора и ротора обеспечивает стабильную работу и высокий ресурс - до 450 часов даже при обработке камня. Функция плавного пуска позволяет избежать перегрузки и рывка при включении.
Преимущества
- Поворотная задняя и съемная боковая рукоятки удобно лежат в руке и обеспечивают комфортную работу под любым углом
- Бесключевая регулировка положения кожуха облегчает и ускоряет процесс подготовки к работе
- Легко заменить оснастку благодаря опции блокировки шпинделя
- Защита от непреднамеренного пуска обеспечивает безопасность оператора
- Увеличение зоны работы и мобильность обеспечивает длинный сетевой кабель 3 м
- Удобное техническое обслуживание благодаря быстрому доступу к угольным щёткам
- В комплекте идут запасные щётки и ключ специальный