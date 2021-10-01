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Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Арт. О00000033101
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400

      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033101
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400 - профессиональный инструмент, пригодится при обработке и резке металла и камня, зачистке и шлифовке поверхностей. Усиленная защита редуктора, статора и ротора обеспечивает стабильную работу и высокий ресурс - до 450 часов даже при обработке камня. Функция плавного пуска позволяет избежать перегрузки и рывка при включении.

        Преимущества

        • Поворотная задняя и съемная боковая рукоятки удобно лежат в руке и обеспечивают комфортную работу под любым углом
        • Бесключевая регулировка положения кожуха облегчает и ускоряет процесс подготовки к работе
        • Легко заменить оснастку благодаря опции блокировки шпинделя
        • Защита от непреднамеренного пуска обеспечивает безопасность оператора
        • Увеличение зоны работы и мобильность обеспечивает длинный сетевой кабель 3 м
        • Удобное техническое обслуживание благодаря быстрому доступу к угольным щёткам
        • В комплекте идут запасные щётки и ключ специальный