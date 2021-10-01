Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2400 - профессиональный инструмент, пригодится при обработке и резке металла и камня, зачистке и шлифовке поверхностей. Усиленная защита редуктора, статора и ротора обеспечивает стабильную работу и высокий ресурс - до 450 часов даже при обработке камня. Функция плавного пуска позволяет избежать перегрузки и рывка при включении.

Преимущества