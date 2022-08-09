Преимущества

Надежный двигатель - для долгого срока службы

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр

Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса

Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для работы в труднодоступных местах

Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение





Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010 предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых материалов. Защитный кожух не дает стружке и пыли попасть в глаза и на одежду, что обеспечивает безопасную работу. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала. Трехпозиционная рукоятка. Для разных задач выбирайте, как удобнее держать УШМ: слева, справа или сверху.