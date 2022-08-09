Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010
Арт. О00000016281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010 предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых материалов. Защитный кожух не дает стружке и пыли попасть в глаза и на одежду, что обеспечивает безопасную работу. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала. Трехпозиционная рукоятка. Для разных задач выбирайте, как удобнее держать УШМ: слева, справа или сверху.
Преимущества
- Надежный двигатель - для долгого срока службы
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр
- Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для работы в труднодоступных местах
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение