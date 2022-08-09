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Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010
    Арт. О00000016281
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010
    Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010
    Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010
      Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010
      Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010
      Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010

      Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016281
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 2000-230 606430010 предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых материалов. Защитный кожух не дает стружке и пыли попасть в глаза и на одежду, что обеспечивает безопасную работу. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю, удобную и безопасную замену расходного материала. Трехпозиционная рукоятка. Для разных задач выбирайте, как удобнее держать УШМ: слева, справа или сверху.

        Преимущества

        • Надежный двигатель - для долгого срока службы 
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр
        • Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса
        • Трехпозиционная дополнительная рукоятка - для работы в труднодоступных местах
        • Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение