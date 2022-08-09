Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт

Преимущества:

Быстросъемный кожух «FastAdapt» – удобство и безопасность работы

Блокировка шпинделя – быстрая и простая замена оснастки

Дополнительная рукоятка у Sturm AG9112 - удобство в работе

Лаковый изоляционный слой и бандаж ротора – долговечность двигателя

Компактная конструкция, малый вес и простота использования

Высококачественные компоненты – продляют срок эксплуатации

Углошлифовальная машина Sturm AG9112 применяется для работы с металлом, керамикой и кирпичом. Модель обладает увеличенной стойкостью к перегреву и усовершенствованной системой пылеудаления. Имеются усиленные шестерни редуктора и бронированный ротор. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и простую смену оснастки.