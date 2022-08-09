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Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
5.0
1
3 250 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
    Арт. О00000026443
    5.0
    1
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
    Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт

      Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт

      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026443
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      3 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Углошлифовальная машина Sturm AG9112 применяется для работы с металлом, керамикой и кирпичом. Модель обладает увеличенной стойкостью к перегреву и усовершенствованной системой пылеудаления. Имеются усиленные шестерни редуктора и бронированный ротор. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и простую смену оснастки.

        Преимущества:

        • Быстросъемный кожух «FastAdapt» – удобство и безопасность работы
        • Блокировка шпинделя – быстрая и простая замена оснастки
        • Дополнительная рукоятка у Sturm AG9112 - удобство в работе
        • Лаковый изоляционный слой и бандаж ротора – долговечность двигателя
        • Компактная конструкция, малый вес и простота использования
        • Высококачественные компоненты – продляют срок эксплуатации