Машина углошлифовальная Sturm AG9112, 1100Вт
Арт. О00000026443
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Углошлифовальная машина Sturm AG9112 применяется для работы с металлом, керамикой и кирпичом. Модель обладает увеличенной стойкостью к перегреву и усовершенствованной системой пылеудаления. Имеются усиленные шестерни редуктора и бронированный ротор. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и простую смену оснастки.
Преимущества:
- Быстросъемный кожух «FastAdapt» – удобство и безопасность работы
- Блокировка шпинделя – быстрая и простая замена оснастки
- Дополнительная рукоятка у Sturm AG9112 - удобство в работе
- Лаковый изоляционный слой и бандаж ротора – долговечность двигателя
- Компактная конструкция, малый вес и простота использования
- Высококачественные компоненты – продляют срок эксплуатации