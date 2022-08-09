Шлифовальная машина Sturm AG 9012
Арт. Х11330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина Sturm! AG9012 - компактный, мощный, простой в управлении и эксплуатации инструмент бытового уровня. Предназначен для зачистки, резки, шлифования металла и других материалов. Используются круги и диски диаметром 125 мм. Скорость вращения круга в режиме холостого хода 11000 об/мин. В шлиф. машине Sturm! AG9012 установлен двигатель мощностью 920 Вт.
Преимущества
- Небольшие вес и размеры инструмента позволяют работать им одной рукой и в труднодоступных местах
- Корпус редуктора изготовлен из металла, что продлевает срок жизни инструмента, обеспечивает лучший теплоотвод
- Для быстрой смены оснастки используется система блокировки шпинделя
- Ползунковый включатель удобен в применении, фиксируется в положении старт для непрерывного управления инструментом
- Дополнительная съемная рукоятка шлиф. машины Sturm! AG9012 может устанавливаться в одной из 3 позиций
- Защитный кожух предотвращает попадание искр и мелких частиц на пользователя при работе
- В комплект поставки входит дополнительный набор угольных щеток