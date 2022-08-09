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Шлифовальная машина Sturm AG 9012
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Sturm AG 9012
    Арт. Х11330
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Sturm AG 9012
    Шлифовальная машина Sturm AG 9012
      Шлифовальная машина Sturm AG 9012
      Шлифовальная машина Sturm AG 9012

      Шлифовальная машина Sturm AG 9012

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11330
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина Sturm! AG9012 - компактный, мощный, простой в управлении и эксплуатации инструмент бытового уровня. Предназначен для зачистки, резки, шлифования металла и других материалов. Используются круги и диски диаметром 125 мм. Скорость вращения круга в режиме холостого хода 11000 об/мин. В шлиф. машине Sturm! AG9012 установлен двигатель мощностью 920 Вт.

        Преимущества

        • Небольшие вес и размеры инструмента позволяют работать им одной рукой и в труднодоступных местах
        • Корпус редуктора изготовлен из металла, что продлевает срок жизни инструмента, обеспечивает лучший теплоотвод
        • Для быстрой смены оснастки используется система блокировки шпинделя
        • Ползунковый включатель удобен в применении, фиксируется в положении старт для непрерывного управления инструментом
        • Дополнительная съемная рукоятка шлиф. машины Sturm! AG9012 может устанавливаться в одной из 3 позиций
        • Защитный кожух предотвращает попадание искр и мелких частиц на пользователя при работе
        • В комплект поставки входит дополнительный набор угольных щеток