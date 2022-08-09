Шлифовальная машина Sturm AG 9012

Преимущества

Небольшие вес и размеры инструмента позволяют работать им одной рукой и в труднодоступных местах

Корпус редуктора изготовлен из металла, что продлевает срок жизни инструмента, обеспечивает лучший теплоотвод

Для быстрой смены оснастки используется система блокировки шпинделя

Ползунковый включатель удобен в применении, фиксируется в положении старт для непрерывного управления инструментом

Дополнительная съемная рукоятка шлиф. машины Sturm! AG9012 может устанавливаться в одной из 3 позиций

Защитный кожух предотвращает попадание искр и мелких частиц на пользователя при работе

В комплект поставки входит дополнительный набор угольных щеток

Угловая шлифовальная машина Sturm! AG9012 - компактный, мощный, простой в управлении и эксплуатации инструмент бытового уровня. Предназначен для зачистки, резки, шлифования металла и других материалов. Используются круги и диски диаметром 125 мм. Скорость вращения круга в режиме холостого хода 11000 об/мин. В шлиф. машине Sturm! AG9012 установлен двигатель мощностью 920 Вт.