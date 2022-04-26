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Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
    Арт. Х12725383
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
    Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0

      Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725383
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0 имеет двигатель в 1000 Вт, что позволит выполнить ряд тяжелых работ несмотря на небольшие размеры (вес 2,1 кг). Диск (ᴓ 125 мм) меняется быстро и легко, т.к. блокируется шпиндель. Производители побеспокоились о безопасности и добавили к комплектации УШМ BOSCH GWS 1000 защитный кожух, который устанавливается без инструментов. Также есть фиксация кнопки выключения для длительной работы. BOSCH GWS 1000 стоит купить, если нужен мощный и надежный помощник, которого можно легко взять с собой на нужный объект.

        Преимущества

        • Удобство в обращении
        • Возможность крепления дополнительной рукоятки как с левой, так и с правой стороны
        • Безопасная и быстрая смена оснастки за счет блокировки шпинделя
        • Фиксация выключателя - для продолжительных работ угловой шлифмашиной BOSCH GWS 1000 0.601.821.8R0
        • Дополнительные вентиляционные отверстия для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы