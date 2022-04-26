Преимущества

Удобство в обращении

Возможность крепления дополнительной рукоятки как с левой, так и с правой стороны

Безопасная и быстрая смена оснастки за счет блокировки шпинделя

Фиксация выключателя - для продолжительных работ угловой шлифмашиной BOSCH GWS 1000 0.601.821.8R0

Дополнительные вентиляционные отверстия для высокой устойчивости к нагрузкам и увеличения срока службы

Угловая шлифмашина Bosch GWS 1000 0.601.821.8R0 имеет двигатель в 1000 Вт, что позволит выполнить ряд тяжелых работ несмотря на небольшие размеры (вес 2,1 кг). Диск (ᴓ 125 мм) меняется быстро и легко, т.к. блокируется шпиндель. Производители побеспокоились о безопасности и добавили к комплектации УШМ BOSCH GWS 1000 защитный кожух, который устанавливается без инструментов. Также есть фиксация кнопки выключения для длительной работы. BOSCH GWS 1000 стоит купить, если нужен мощный и надежный помощник, которого можно легко взять с собой на нужный объект.