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Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
3.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
    Арт. Х12725338
    3.0
    1
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
    Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
      Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102

      Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725338
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-125 0.601.388.102 используется для зачистки, обдирки и резки твердых металлов и нержавеющей стали. Инструмент оснащен двигателем "Чемпион" мощностью 720 Вт, обеспечивающим долгий срок службы инструмента. Шлифмашина имеет компактные габариты и малый вес - для комфортной работы в течение долгого времени.

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко и быстро устанавливается в необходимое положение, надежная защита даже при разлете диска
        • Охлаждение. Благодаря вентиляционным отверстиям происходит оптимальное охлаждение, что продлевает срок службы инструмента
        • Надежный хват. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой, имеющей нескользящее покрытие - для надежного хвата и удобной работы
        • Двигатель "Чемпион" мощностью 720 Вт
        • Предохранительный выключатель Bosch - для безопасного включения
        • Минимальный обхват основной рукоятки (176 мм) - для комфортной работы
        • Дополнительную рукоятку можно устанавливать с левой и правой стороны
        • Плоская головка редуктора - для работы в узких местах