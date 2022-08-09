Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102

Преимущества

Удобство эксплуатации. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко и быстро устанавливается в необходимое положение, надежная защита даже при разлете диска

Охлаждение. Благодаря вентиляционным отверстиям происходит оптимальное охлаждение, что продлевает срок службы инструмента

Надежный хват. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой, имеющей нескользящее покрытие - для надежного хвата и удобной работы

Двигатель "Чемпион" мощностью 720 Вт

Предохранительный выключатель Bosch - для безопасного включения

Минимальный обхват основной рукоятки (176 мм) - для комфортной работы

Дополнительную рукоятку можно устанавливать с левой и правой стороны

Плоская головка редуктора - для работы в узких местах

Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-125 0.601.388.102 используется для зачистки, обдирки и резки твердых металлов и нержавеющей стали. Инструмент оснащен двигателем "Чемпион" мощностью 720 Вт, обеспечивающим долгий срок службы инструмента. Шлифмашина имеет компактные габариты и малый вес - для комфортной работы в течение долгого времени.