Шлифмашина угловая Bosch GWS 7-125 0.601.388.102
Арт. Х12725338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Bosch GWS 7-125 0.601.388.102 используется для зачистки, обдирки и резки твердых металлов и нержавеющей стали. Инструмент оснащен двигателем "Чемпион" мощностью 720 Вт, обеспечивающим долгий срок службы инструмента. Шлифмашина имеет компактные габариты и малый вес - для комфортной работы в течение долгого времени.
Преимущества
- Удобство эксплуатации. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух легко и быстро устанавливается в необходимое положение, надежная защита даже при разлете диска
- Охлаждение. Благодаря вентиляционным отверстиям происходит оптимальное охлаждение, что продлевает срок службы инструмента
- Надежный хват. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой, имеющей нескользящее покрытие - для надежного хвата и удобной работы
- Двигатель "Чемпион" мощностью 720 Вт
- Предохранительный выключатель Bosch - для безопасного включения
- Минимальный обхват основной рукоятки (176 мм) - для комфортной работы
- Дополнительную рукоятку можно устанавливать с левой и правой стороны
- Плоская головка редуктора - для работы в узких местах