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Угловая шлифовальная машина Bosch PWS 750-125 06033A240D
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Bosch PWS 750-125 06033A240D
    Арт. О00000034320
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Bosch PWS 750-125 06033A240D

      Угловая шлифовальная машина Bosch PWS 750-125 06033A240D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034320
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина удобна для быстрого выполнения домашних работ. Мотор мощностью 750 Вт идеален для выполнения задач среднего размера

        Преимущества

        • Эргономичный дизайн, малый вес, тонкий корпус, а также компактные размеры и низкий уровень вибрации позволяют работать без усталости даже в течение многих часов
        • Запатентованная система защиты от пыли Bosch снижает внутренний износ инструмента и обеспечивает более длительный срок службы
        • Инструмент подходит для шлифования, резки и обработки щеткой металла, камня, бетонных блоков и плитки
        • Он также имеет быстро регулируемый защитный кожух от искр во время работы