Угловая шлифовальная машина Bosch PWS 750-125 06033A240D
Арт. О00000034320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|11000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина удобна для быстрого выполнения домашних работ. Мотор мощностью 750 Вт идеален для выполнения задач среднего размера
Преимущества
- Эргономичный дизайн, малый вес, тонкий корпус, а также компактные размеры и низкий уровень вибрации позволяют работать без усталости даже в течение многих часов
- Запатентованная система защиты от пыли Bosch снижает внутренний износ инструмента и обеспечивает более длительный срок службы
- Инструмент подходит для шлифования, резки и обработки щеткой металла, камня, бетонных блоков и плитки
- Он также имеет быстро регулируемый защитный кожух от искр во время работы