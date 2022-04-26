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Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
Арт. Х12725452
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|7500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P используется для шлифовальных и отрезных работ. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую смену дисков. Предусмотрен быстрый доступ к щеткам для возможности их самостоятельной замены без обращения в сервисные центры. Рекомендуется пользоваться инструментом при температуре от -9 до +35 градусов.
Преимущества
- Повышенная пылезащита
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Защита от непреднамеренного пуска
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания углошлифовальной машины Sturm AG95151P