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Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
5.0
2
6 850 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
Арт. Х12725452
5.0
2
Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
  • Персональная скидка
Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P
Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P

Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P

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6 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х12725452
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. число оборотов, об/мин
7500
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P используется для шлифовальных и отрезных работ. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую смену дисков. Предусмотрен быстрый доступ к щеткам для возможности их самостоятельной замены без обращения в сервисные центры. Рекомендуется пользоваться инструментом при температуре от -9 до +35 градусов.

    Преимущества

    • Повышенная пылезащита
    • Кожух - для защиты от пыли и искр
    • Защита от непреднамеренного пуска
    • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
    • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
    • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
    • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания углошлифовальной машины Sturm AG95151P