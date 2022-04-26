Преимущества

Повышенная пылезащита

Кожух - для защиты от пыли и искр

Защита от непреднамеренного пуска

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для надежного удержания углошлифовальной машины Sturm AG95151P

Угловая шлифмашина Sturm AG 95151P используется для шлифовальных и отрезных работ. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую смену дисков. Предусмотрен быстрый доступ к щеткам для возможности их самостоятельной замены без обращения в сервисные центры. Рекомендуется пользоваться инструментом при температуре от -9 до +35 градусов.